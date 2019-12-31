Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Здоровье
Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик
Доктор медицинских наук, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко назвал способы снизить риск инфаркта в период праздников, сообщает ТАСС.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Общество
Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года
Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года Жена Павла Воли пожаловалась подписчикам.
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Как дети обманывают родительский контроль в смартфонах Apple
Детский психолог Адам Плеттер и вовсе заметил, что родители, пользующиеся этой опцией, внушают себе ложное чувство уверенности за безопасность своих детей.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Футбол
Алиссон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Наука
Итоги года в биологии и медицине
Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Космос
Астроном из Японии разработал методику изучения космоса по звуку
Ученый Ванда Диас Мерсед, работающая в Международном астрономическом союзе в Японии, внедрила методику, в которой яркость и частота электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, преобразуются в слышимые элементы, такие как высоты звука, громкость и ритм.
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился найти альтернативы российской нефти, чтобы в ближайшие дни обеспечить поставки.
Технологии
Российские итоги года в физике и астрономии
21 октября Российско-германская обсерватория «Спектр-РГ», запущенная в космос 13 июля, успешно вышла на запланированную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце—Земля» на расстоянии полутора миллионов километров от Земли и дала первые результаты.