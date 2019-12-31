Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Армия и оружие
США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Финансы
Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Общество
В Австралии из-за лесных пожаров начали масштабную эвакуацию населения
Аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами, сообщает SBS News в четверг, 2 января.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Общество
1000-рублёвую купюру продают за 7 млн рублей в Челябинске
Купюру номиналом в тысячу рублей хотят продать более чем за 7 млн рублей в Челябинске, такое предложение появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Хоккей
Дадонов забросил 15-ю шайбу в сезоне
Ассистентами выступили Майк Хоффман и Кейт Яндл. Для россиянина это 15-й гол в текущей регулярке. Теперь на его счету 30 очков в 40 играх.
Футбол
Роналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
С 1 января 2020 года российских автомобилистов ждут некоторые изменения, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Гаджеты
Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото
Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
Энергетика
«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.