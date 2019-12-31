Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Музыка
Полина Гагарина назвала своего «победителя» шоу «Голос»
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Технологии
В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита
В Лаосе обнаружена гравитационная аномалия, которая говорит о том, что 780 тысяч лет назад в этой местности упал крупный астероид и образовал кратер величиной 20 километров.
Общество
4 новосибирца выиграли по миллиону в новогодней лотерее
Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей.
Шоу-бизнес
Леди Гага закрутила новый страстный роман
Заметим, что новый роман Гага завела всего пару месяцев спустя после завершения предыдущего — с Дэном Хортоном, и примерно через год после расторжения помолвки со своим женихом — Кристианом Карино, с которым, по слухам, она рассталась из-за своего флирта с Брэдли Купером.
Происшествия
Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Космос
Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году
Власти Индии установили срок запуска – ноябрь 2020. Но в случае, если что-то пойдет не так, полет перенесут на 2021 год.
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Кино
Мини-сериал «Дракула» привёл зрителей в полный ужас
Общество
Белоруссия сообщила о прекращении подачи нефти из РФ
Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Белоруссии.
Баскетбол
Лука Дончич и Яннис Адетокумбо лидируют после 1-го раунда голосования болельщиков за стартовые пятерки на Матч звезд
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич и форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо лидируют после 1-го раунда голосования болельщиков за попадание в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2020 года.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня погиб при жесткой посадке военного вертолета
Не менее восьми человек стали жертвами аварийной посадки вертолета министерства обороны Тайваня.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Транспорт
Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск
УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
Армия и оружие
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования
В ВДВ РФ поступили новые средства десантирования (СД): парашютные системы ПБС-950У и ПБС-955.