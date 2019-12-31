Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
Происшествия
Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери
Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане на праздновании Нового года
Франциск попытался освободить руку, но женщина крепко ее держала, тогда Папа Римский с явным выражением негодования на лице ударил ладонью по руке женщины, после чего последняя отпустила его ладонь.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
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В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Армия и оружие
Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
Политика
Байден считает, что Трамп закладывает динамит в пороховую бочку, устранив Сулеймани
Администрация президента США Дональда Трампа, проведя операцию по уничтожению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку.
Армия и оружие
КНДР пообещала дать мгновенный и мощный ответный удар в случае угрозы
КНДР ответит немедленным и мощным ударом в случае возникновения угрозы достоинству и жизнедеятельности страны, сообщается в центральной газете Северной Кореи Rodong Sinmun.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Мировой рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе, Герой России, космонавт Геннадий Падалка в интервью РИА Новости обозначил причины стагнации в российской космической отрасли.
Политика
Совбез Ирана проведёт экстренное совещание после гибели генерала КСИР
Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.