Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Происшествия
Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Соединенных Штатов.
Авто
Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве
В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Политика
Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»
Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
Происшествия
В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь
В Омской области нашли тело 17-летнего подростка, который пропал в новогоднюю ночь.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского
Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Экономика
Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Политика
Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн
Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Шоу-бизнес
На Собчак подали в суд за хамство
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Польские школьники поставили танец на тему Освенцима
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Футбол