Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»
Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Хоккей
Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ
В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.
Футбол
Кокорин и Малком отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты Александр Кокорин и Малком отправятся на первый тренировочный сбор «Зенита».
Происшествия
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
Технологии
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам
В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники
ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Кино
Какие сериалы смотреть в январе
С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.