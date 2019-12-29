Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать602

Подробнее о событии

Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

Эхо Москвы01:30

Россия установила рекорд постсоветских времён по добыче нефти

RT на русскомвчера в 18:02

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

ТАССвчера в 15:53

Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

РИА Новостивчера в 17:27

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

РБКвчера в 14:05

Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 10:03

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:37, Ашберн
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости 01 января в 12:32
Политика

МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»

Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.
BFM.ru 03:03
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Хоккей

Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ

В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.
Чемпионат 03:30
Футбол

Кокорин и Малком отправятся на первый сбор «Зенита»

Футболисты Александр Кокорин и Малком отправятся на первый тренировочный сбор «Зенита».
78.ru 00:59
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале Молодежного чемпионата мира российская сборная сразится со шведской, а Финляндия сыграет против Канады.
РИА Новости 03:00
Технологии

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
OAnews вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:44
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 02:22
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 13:17
Армия и оружие

В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники

ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
ГЛАС.RU 02:38
Спорт

В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Чемпионат 02:38
Футбол

Гиггз: «Погба не показывает свой талант в МЮ регулярно»

Soccer.ru 02:46
Кино

Какие сериалы смотреть в январе

С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.
RT на русском 02:00
Футбол

Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Спорт-Экспресс вчера в 09:36
Наука

Мучные черви едят пластмассу безопасно

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Наука и жизнь 29.12.19 в 23:10
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Общество

Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года

Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:21
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro вчера в 04:19
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное