Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.

Политика МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом» Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.

Финансы Рубль дорожает относительно доллара и евро Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.

Спорт В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски» Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.

Кино Какие сериалы смотреть в январе С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Наука Мучные черви едят пластмассу безопасно Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.

Общество Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.