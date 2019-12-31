Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Россия перевыполнила в декабре сделку ОПЕК+ на 2,6%

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Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

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Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

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Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
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Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
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Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

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На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
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Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского

Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
РЕН ТВ вчера в 15:13
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В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

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Газета.Ru вчера в 11:58
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
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В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита

Геологические следы от удара метеорита покрывают одну десятую площадь Земли, а космический пришелец является самым крупным за последний миллион лет, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Life.ru 31.12.19 в 22:20
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Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
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Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому

Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
iXBT.com 00:46
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Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия вчера в 12:15
Игры

Официальные системные требования Dragon Ball Z: Kakarot

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Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
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Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Авто

В Токио представят Mazda CX-5 для ралли

Уже 10 января откроет двери автовыставка тюнинга в Токио.
ГЛАС.RU 03:07
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
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Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля

Москва 24 вчера в 20:18
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
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Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия вчера в 05:20
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Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
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Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
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