Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме
Учащиеся одной из школ в Замойском районе Польши поставили танцевальный номер по мотивам событий в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает издание Newsweek Polska.
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию
Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Армия и оружие
В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США
"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Общество
Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе
Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Общество
Определена лучшая диета 2020 года
Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Хоккей
«Адмирал» не сумел вовремя вылететь в Москву на игру с «Авангардом»
Космос
Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
Политика
В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Хоккей
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Теннис
ATP Cup. Хачанов вывел сборную России вперед в матче с Италией
В следующем поединке группы D между командами России и Италии Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини. Он состоится 3 января чуть позже.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Россия еще на год продлила ответное продэмбарго
Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.
Футбол
Азар пропустит Суперкубок Испании
Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участие в Суперкубке Испании. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
Политика
Политолог дал прогноз о преемнике Путина
"Путин заинтересован в сохранении контроля" Игорь Минтусов, председатель совета директоров компании "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.