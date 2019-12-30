Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

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Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

РИА Новостивчера в 17:27
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Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
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В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

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В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

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В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
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Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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"Путин заинтересован в сохранении контроля" Игорь Минтусов, председатель совета директоров компании "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов.
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