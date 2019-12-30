Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Здоровье
В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники
На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Авто
Эксперты рассказали, как правильно заправлять автомобиль
Эксперты автосферы рассказали, как правильно заправлять бак автомобиля.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Победу «Ливерпулю» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, забивших на четвёртой и 64-й минутах матча.
Армия и оружие
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Суд в Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Тьерри Монасс / РИА "Новости" Бельгийский суд принял решение о прекращении дела об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.
Космос
Проглоченные объекты увеличивают мощность черной дыры
По словам эксперта, сила черной дыры зависит только от ее массы, поэтому каждый раз, когда она проглатывает очередной объект, она становится «больше, сильнее, смертоноснее».
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
В Челябинске побросали нераспроданные елки
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Космос
Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
Кино
Дэниел Крейг рассказал о прощании с ролью Джеймса Бонда
«Как обычно бывает, потенциально это антикульминационный момент», - рассказал Крейг Empire.
Общество
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris
Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.