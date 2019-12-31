Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.

Экономика ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки» Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.

Происшествия Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.

Происшествия В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Общество Акции Apple достигли рекордной цены $300 Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Политика Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.

Хоккей Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.

Политика Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.