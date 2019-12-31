Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6%

Российская газета04:51

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

РБКвчера в 14:05

Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

Эхо Москвы01:30

Россия установила рекорд постсоветских времён по добыче нефти

RT на русскомвчера в 18:02

Россия перевыполнила в декабре сделку ОПЕК+ на 2,6%

ТАСС03:47

Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 10:03

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
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Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт 04:20
Происшествия

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Фанатам не понравился внешний вид Ольги Бузовой, находящейся на отдыхе

Во время путешествия Ольга Бузова решила поделиться с поклонниками радостной новостью — количество её подписчиков в Instagram превысило 18 миллионов.
Газета Кемерова 04:38
Происшествия

Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира

По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
РИА Новости 05:06
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru вчера в 11:01
Происшествия

В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб

Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.
Российская газета 04:50
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Общество

Акции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
РБК 05:20
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости 01 января в 22:45
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости вчера в 07:56
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Политика

Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде

По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.
Известия 05:28
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Хоккей

Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией

Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
News.ru вчера в 19:37
Политика

Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани

Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
Красная весна 04:42
Шоу-бизнес

Жена Владимира Яглыча подтвердила беременность

Антонина Паперная больше не скрывает беременность. Этот ребенок будет вторым для Владимира Яглыча и его супруги.
StarHit.ru вчера в 05:30
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
ГЛАС.RU 05:01
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой

Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Bimru.ru 03:54
Политика

Ляшко размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии»

Экс-депутат Рады размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии».
ФАН 04:30
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