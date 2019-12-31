Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Шоу-бизнес
Фанатам не понравился внешний вид Ольги Бузовой, находящейся на отдыхе
Во время путешествия Ольга Бузова решила поделиться с поклонниками радостной новостью — количество её подписчиков в Instagram превысило 18 миллионов.
Происшествия
Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира
По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб
Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний
Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Политика
Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде
По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Хоккей
Тренер сборной Швеции дал прогноз на полуфинал МЧМ с Россией
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0. Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17.00 по московскому времени.
Политика
Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани
Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
Шоу-бизнес
Жена Владимира Яглыча подтвердила беременность
Антонина Паперная больше не скрывает беременность. Этот ребенок будет вторым для Владимира Яглыча и его супруги.
Армия и оружие
В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники
Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой
Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Политика
Ляшко размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии»
Экс-депутат Рады размечтался о союзе Берлина и Киева, который спасет Европу от «российской агрессии».