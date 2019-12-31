Энергетика

РБКРБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
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Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленкo написал прощальное письмо послe почти двухлетней борьбы с раком желудка.
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Политолог дал прогноз о преемнике Путина

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В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

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Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

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ДНР: ВСУ за сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня.
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Жардим обвинил Петрова в своей отставке из «Монако»

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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
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