Энергетика
РБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
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Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Теннис
ATP Cup. Хачанов вывел сборную России вперед в матче с Италией
В следующем поединке группы D между командами России и Италии Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини. Он состоится 3 января чуть позже.
Политика
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Общество
Названа лучшая диета в 2020 году
На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
В третьем периоде было немало удалений как с одной, так и с другой стороны, но счет остался неизменным – 3:1, команда Валерия Брагина выходит в полуфинал мирового первенства.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленкo написал прощальное письмо послe почти двухлетней борьбы с раком желудка.
Политика
Политолог дал прогноз о преемнике Путина
"Путин заинтересован в сохранении контроля" Игорь Минтусов, председатель совета директоров компании "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
Общество
Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье
Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в торговом центре в подмосковном селе Юдино 13 декабря прошлого года.
Футбол
Азар пропустит Суперкубок Испании
Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участие в Суперкубке Испании. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Футбол
Жардим обвинил Петрова в своей отставке из «Монако»
Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о том, почему покинул команду, передает L'Equipe.
Политика
Болтон поздравил причастных к гибели Сулеймани
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поздравил всех, кто имел отношение к операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Анна Курникова на видео показала своих забавных близнецов
Анна Курникова показала поклонникам новое видео со своими забавными близнецами – Люси и Николасом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Политика
СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».