Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Космос
Луна таинственным образом утратила своё магнитное поле – Учёные
Учёные в ходе последних исследований получили подтверждение того, что Луна, самым таинственным образом, утратила своё магнитное поле.
Хоккей
«Калгари» обменял форварда Фролика в «Баффало»
В «Баффало» перебрался нападающий Михаэль Фролик, взамен «огоньки» получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Кино
Мини-сериал «Дракула» привёл зрителей в полный ужас
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
На Собчак подали в суд за хамство
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Космос
Астрономы узнали правду о загадочном гало рядом с Землей
Специалисты изучили сделанные телескопом снимки, а также провели несколько специальных исследований, после чего узнали правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы - нейтронная звезда Геминга расположена на расстоянии 815 световых лет от Земли.
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь
Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
Общество
В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Документ, как сказано в пояснительной записке, направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС".
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.