Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Футбол
Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
"Спартак" не разрешил бразильскому защитнику Лукасу отправиться в расположение олимпийской сборной страны, сообщает Globo Esporte.
Спорт
Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»
Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь
Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
Теннис
Завтра сборная России проведет первый матч на ATP Cup
Уже завтра, россияне разыграют первые очки в матче с Италией.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Политика
Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.