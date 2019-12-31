Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.

Футбол Джорджевич пропустит первый сбор «Локомотива» в Испании Первый сбор в Испании Локомотив проведет с 14 по 27 января, а 31 января команда отправится в Катар, где пробудет до 10 февраля.

Армия и оружие Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича показала свои пышные формы Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.

Общество Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия AFP: в мэрии французского города произошла стрельба Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.