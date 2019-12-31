Энергетика
Российская газетаВ 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен. Так в 2017 году было добыто 549 миллионов тонн, а в 2018-м - 556 миллионов.
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Политика
Глава МИД Ирана назвал убийство генерала Сулеймани актом терроризма
«Актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Кино
Продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном выходит в эфир
3 января на Первом канале состоится премьера продолжения советского фильма «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Происшествия
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Геофизики Джанлука Соттили из Рима и Франсуа Ламбер из Парижа сопоставили информацию об извержениях вулкана Этна с данными о полярном движении планеты и пришли к выводу, что извержения связаны с вращением Земли.
Армия и оружие
Военно-воздушные силы ВКС РФ пополнят около 100 самолетов в 2020 году
Около 100 новых и модернизированных самолетов получат Воздушно-космические силы РФ в 2020 году, 1 января сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Кино
Хотите как на Сенатской?
Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Происшествия
Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины
Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Армия и оружие
Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР
Политика
Жириновский предсказал убийства американцев
МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).