Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен. Так в 2017 году было добыто 549 миллионов тонн, а в 2018-м - 556 миллионов.
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Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6%

Российская газета04:51

Россия перевыполнила в декабре сделку ОПЕК+ на 2,6%

ТАСС03:47

Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

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RT на русскомвчера в 18:02

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

РБКвчера в 14:05

Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

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Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

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Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
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Около 100 новых и модернизированных самолетов получат Воздушно-космические силы РФ в 2020 году, 1 января сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

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