Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849. Российские клубы заработали рейтинг 43,883.

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Происшествия В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.

Авто Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.

Авто В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.

Шоу-бизнес Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.

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Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

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Политика Аваков выступил в защиту «Азова» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Политика Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов» Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.