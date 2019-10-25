Лига чемпионов

Pravda.RuPravda.RuПортугалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849. Российские клубы заработали рейтинг 43,883.
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпионат03:00

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВвчера в 02:00

Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 05:20

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ruвчера в 18:13

Пропустили Португалию вперед. «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

ТАСС Спорт23 октября в 18:05
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Авто

Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей

С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.
Автоновости дня 02:25
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Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и вызвал на бой

News.ru вчера в 12:08
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной

Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песенной угрозы Трампу

Всемирно известный американский рэпер Эминем был допрошен сотрудниками Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, из-за угрозы в адрес президента страны.
Инфо24 вчера в 15:41
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Гаджеты

Смартфон Moto G8 Play оснащён тройной камерой и процессором Helio P70

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Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

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Армия и оружие

Канадские танкисты назвали Т-72 «лучшим выбором»

Автор отмечает, что многие из канадских танкистов сочли Т-72 «лучшим выбором».
Lenta.ru 03:45
Общество

Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Вечерняя Москва 02:54
Экономика

АСВ заберет $4,2 млн от продажи жилья экс-совладелицы Внешпромбанка

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать конкурсному управляющему $4,2 млн от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, сообщает РБК.
Коммерсантъ 03:31
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

РИА Новости 03:43
Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Авто

Hyundai получила ОТТС на новую Hyundai Sonata российской сборки

Накануне в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили локальной сборки.
Тарантас Ньюс 01:30
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
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Политика

Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»

Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Происшествия

Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка

Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

Росгвардия проверит подполковника на связь с Шакро Молодым

Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.
URA.Ru вчера в 21:35
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