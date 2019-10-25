Лига чемпионов
Pravda.RuПортугалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На счету наших соперников коэффициент 44,849. Российские клубы заработали рейтинг 43,883.
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Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
Пропустили Португалию вперед. «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
ТАСС Спорт23 октября в 18:05
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Экономика
АСВ заберет $4,2 млн от продажи жилья экс-совладелицы Внешпромбанка
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать конкурсному управляющему $4,2 млн от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, сообщает РБК.
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.