Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС СпортРоссия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку. Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

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Россия уступила Португалии шестое место в рейтинге УЕФА

Sport.ruвчера в 17:59

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

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Пропустили Португалию вперед. «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

ТАСС Спортвчера в 18:05

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВ02:00
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Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
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Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Происшествия

12-летний мальчик скончался у школы в Туле

У одного из образовательных центров Тулы был обнаружен труп 12-летнего мальчика.
Тульские Известия 03:30
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию еще почти 300 военных полицейских

Россия направит в Сирию через неделю еще 276 военных полицейских и 33 единицы военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Коммерсантъ 05:04
Общество

Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом

ТАСС вчера в 02:29
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:53
Происшествия

В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц

В Коломне (Московская область) произошел дикий и омерзительный случай. Там 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в сексуальном насилии.
Вечерний курьер 06:49
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Экономика

«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер

Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
РБК Тюмень 04:22
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Футбол

Леонид Слуцкий поссорился с футболистом «Витесса» Ришедли Базуром

Накануне на тренировке футбольного клуба «Витесс» у главного тренера Леонида Слуцкого произошёл конфликт с полузащитником Ришедли Базуром.
Чемпионат 06:20
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто

Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun

Tvoe-avto.com вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Общество

МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра

Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
Известия 03:08
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Энергетика

Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,— сказал глава «Роснефти» в кулуарах Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:21
Происшествия

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

РБК 06:48
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