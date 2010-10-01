Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС СпортРоссия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку. Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

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«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВ02:00

Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Россия уступила Португалии шестое место в рейтинге УЕФА

Sport.ruвчера в 17:59

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. «Бенфика» выиграла

Чемпионатвчера в 17:35

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спортвчера в 16:58

«Зенит» проиграл «РБ», Португалия обошла Россию, правительство не против пива на стадионах, у Месси еще два рекорда и другие новости утра

Sports.ru00:04
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Экономика

Акции Twitter подешевели почти на 20%

Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.
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Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Политика

В Германии заметили рост ненависти к евреям

В Германии каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте.
Lenta.ru 08:00
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров.
Ведомости 08:22
Космос

NASA профинансирует новые миссии

Например, ещё в 2013 году NASA планировала полёт к Марсу, но отменила его, зато часть разработок, которые велись для этой миссии, в итоге были использованы при подготовке к миссии Europa Clipper, намеченной на ближайшие годы.
Машины и Механизмы 06:29
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Экономика

Россия купила в Европе 45 тысяч телок

В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Здоровье

В России введут обязательную маркировку лекарств

Маркировку для лекарств начали внедрять еще 2 года назад, но с 1 января 2020 г. она станет обязательной для всех производителей.
ТВК вчера в 01:17
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Футбол

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Политика

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за курение на балконе после жалобы соседа.
Известия 07:55
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

В США задержали Ахмеда Билалова

В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Единоборства

Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом

Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Происшествия

Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы

Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Армия и оружие

Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии

Небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.
Российская газета вчера в 20:48
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Хоккей

Владимир Ткачев выписан из больницы

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.
Спорт-Экспресс 03:48
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Происшествия

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Вести.Ru 07:50
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