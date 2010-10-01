Лига чемпионов
ТАСС СпортРоссия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку. Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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