Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.).
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Bimru.ru вчера в 11:20
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Общество
Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты
С начала лета начнется выплата ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, размер и условия получения которого определяется на региональном уровне.
ФАН вчера в 21:00
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM вчера в 04:44
Общество
В Самарской области разрешили рыбачить и охотиться
Согласно новому документу, теперь на территории Самарской области разрешены любительские охота и рыболовство.
СОВА вчера в 08:21
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Происшествия
Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб
Взгляд-инфо 00:19
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой
Коммерсантъ вчера в 17:01
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Наука
Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 30 мая в 07:06
Общество
Телеведущий Евгений Попов назвал «уродами» организацию Human Rights Watch
В ироничном ключе раскритиковал позицию американской организации Human Rights Watch телеведущий Евгений Попов 1 июня в своем телграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
Политика
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город вчера в 08:58
Здоровье
Свердловский губернатор дал совет матери теряющей зрение девочки
Женщина отметила, что у её 12-летней девочки прогрессирует катаракта. И ей грозит слепота, если в ближайшее время не сделают операцию.
REGNUM вчера в 23:11
Происшествия
В Нижнем Тагиле нашли подростков, потушивших Вечный огонь
Полиция Нижнего Тагила отыскала школьников, которые накануне вечером потушили Вечный огонь водой из бутылки.
Телеканал ОТВ 30 мая в 12:46
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 30 мая в 04:58
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:32
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
Известия вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Навка после выписки из больницы показала Пескова с бородой
Экс-фигуристка, а ныне организатор ледовых шоу Татьяна Навка выложила в своем инстаграме первое видео после выписки из больницы.
АБН 29 мая в 13:29