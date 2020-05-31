Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
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Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев
Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС вчера в 05:01
Кино
«Обыкновенное чудо» Евгения Симонова отмечает юбилей
Как Евгения Симонова, которая в первый день первого летнего месяца отмечает день рождения.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Космос
Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
Алтайская правда вчера в 22:55
Общество
Проект о наказании детей за призыв к беспорядкам готовят в Госдуме
Государственная Дума разрабатывает законопроект об уголовном наказании до 10 лет колонии за призыв несовершеннолетних к участию в массовых беспорядках.
Народные новости 02:39
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия
В здании телеканала в Эквадоре произошел взрыв
В штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сработало взрывное устройство, жертв нет, передает РИА Новости.
Вести.Ru 01:58
Общество
Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению
Кубань опередили Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
Кубань 24 01:17
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Челябинской области пошло на спад
По данным на 1 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3132 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 02:02
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно.
Пензенская правда вчера в 10:49
Политика
«Вероятно, это русские»: взломано абсолютное оружие США
Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".
РИА Новости 01:00
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Происшествия
Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США
Сегодня, 1 июня, издание Clutch Points сообщает о том, что белокожий мужчина во время беспорядков разбил стекло в машине баскетболистом.
ГЛАС.RU 02:17
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 30 мая в 08:32