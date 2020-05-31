Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
Читать в источнике
Комментировать201

Подробнее о событии

РБК: Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

ТАССвчера в 23:20

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Коммерсантъвчера в 20:43

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

РБКвчера в 14:36

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

РИА Новостивчера в 18:04

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Lenta.ruвчера в 15:50

По поставкам газа в Турцию Россия опустилась с первого на пятое место

ИА Красная Веснавчера в 15:47

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Вести.Ruвчера в 19:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в протестах

Life.ru 00:31
7
Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
1,9K
Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
55
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
2
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
180
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
31
Происшествия

Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев

Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС вчера в 05:01
14
Кино

«Обыкновенное чудо» Евгения Симонова отмечает юбилей

Как Евгения Симонова, которая в первый день первого летнего месяца отмечает день рождения.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Здоровье

Выявлена новая группа риска по коронавирусу

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
186
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура на большинстве российских территорий будет около нормы в июне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:38
378
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
91
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
17
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Космос

Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце

Алтайская правда вчера в 22:55
10
Общество

Проект о наказании детей за призыв к беспорядкам готовят в Госдуме

Государственная Дума разрабатывает законопроект об уголовном наказании до 10 лет колонии за призыв несовершеннолетних к участию в массовых беспорядках.
Народные новости 02:39
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
394
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
7
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета вчера в 16:57
475
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия

В здании телеканала в Эквадоре произошел взрыв

В штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сработало взрывное устройство, жертв нет, передает РИА Новости.
Вести.Ru 01:58
Общество

Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению

Кубань опередили Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
Кубань 24 01:17
1
Здоровье

Число заражений коронавирусом в Челябинской области пошло на спад

По данным на 1 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3132 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 02:02
4
Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Вечером 31 мая 2020 года в оперативном штабе рассказали о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до воскресенья, 14 июня, включительно.
Пензенская правда вчера в 10:49
58
Политика

«Вероятно, это русские»: взломано абсолютное оружие США

Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".
РИА Новости 01:00
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
57
Происшествия

Чемпион НБА избил мужчину во время беспорядков в США

Сегодня, 1 июня, издание Clutch Points сообщает о том, что белокожий мужчина во время беспорядков разбил стекло в машине баскетболистом.
ГЛАС.RU 02:17
2
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
2
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 30 мая в 08:32
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное