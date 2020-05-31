Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

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