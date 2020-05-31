Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.).

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

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