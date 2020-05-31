Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.).
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Общество
Если режим самоизоляции не продлен, 1 июня можно спокойно всем открываться? Разбираемся с юристом
Теоретически губернатор должен был сегодня принять это решение, поэтому сейчас есть некая правовая неопределенность, как минимум возникают вопросы.
Екатеринбург Онлайн 12:06
Общество
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Хоккей
Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ
Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 12:18
Общество
Первые выплаты на детей от 3 до 16 лет начали поступать жителям Якутии
Стимулирующие выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, начали поступать жителям республики, передает телеканал «Якутия 24».
Якутия 24 23:14
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 23:00
Космос
Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Вести.Ru 10:39
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Авто
На испытаниях заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Издание speedme.ru со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте» опубликовало шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta, который запечатлели во время возвращения на завод после тестов.
32CARS.ru вчера в 05:59
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым в Алтайском крае
Водителя искали почти три недели Пропавшего на майские праздники 35-летнего таксиста из Новосибирска по имени Андрей нашли мертвым в Рубцовске, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на областное МВД.
АМИТЕЛ 20:01
Происшествия
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:22
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Религия
Жители Подмосковья смогут посещать богослужения и храмы
Народные новости 14:01
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
РБК 23:11
Общество
Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные
Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO 23:18
Общество
В Челябинской области отменили карантин для прибывающих из Москвы
Власти Челябинской области отменили обязательный двухнедельный карантин для тех, кто приезжает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия 13:59
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 23:06
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков
Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.
REGNUM 22:11
Здоровье
Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье
У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает в понедельник, 1 июня, правительство региона.
Известия 22:58
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Здоровье
В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18