Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м).
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Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 00:29
Авто
Опубликованы подробности о новом кроссовере Nissan
За основу будущего кроссовера взята полноприводная электроплатформа e-4orce, которая уже стала «тележкой» для прототипа Leaf AWD.
Car.ru 03:17
Общество
Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тыс
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878 случаев.
ТАСС 03:36
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик
Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса.
Комсомольская правда вчера в 19:24
Энергетика
Стало известно о согласии России на новую сделку по нефти
Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го.
Lenta.ru 02:01
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Фигурное катание
Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии
Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
ProstoProSport 03:00
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 02:07
Происшествия
В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов
РБК 30 мая в 22:18
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка задержана на акции протеста
News.ru вчера в 23:23
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
Транспорт
В Саратове изменили правила оплаты проезда в трамваях и троллейбусах
В Саратове с 1 июня изменились правила оплаты проезда в электротранспорте.
Регион 64 00:28
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба Татарстана на 1 июня, за сутки в регионе выявлено 50 новых случая заражения вирусом COVID-19.
Новый Век 03:50
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
REGNUM 30 мая в 13:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей
Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается.
Дни24 02:00
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50