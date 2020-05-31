Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м).
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РБК: Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

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Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

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Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

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По поставкам газа в Турцию Россия опустилась с первого на пятое место

ИА Красная Веснавчера в 15:47

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

РБКвчера в 14:36
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 00:29
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Авто

Опубликованы подробности о новом кроссовере Nissan

За основу будущего кроссовера взята полноприводная электроплатформа e-4orce, которая уже стала «тележкой» для прототипа Leaf AWD.
Car.ru 03:17
Общество

Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тыс

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878 случаев.
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Дочь Михаила Ефремова заявила о желании жениться на девушке

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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

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Происшествия

Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик

Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса.
Комсомольская правда вчера в 19:24
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Энергетика

Стало известно о согласии России на новую сделку по нефти

Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го.
Lenta.ru 02:01
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
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Медведева обогнала Загитову по популярности в Википедии

Рейтинг популярности фигуристов в Википедии за пять последних лет составили пользователи Reddit. Лидером оказался Юдзуру Ханю из Японии.
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек

REGNUM 03:45
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В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 02:07
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Происшествия

В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов

РБК 30 мая в 22:18
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Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
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Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка задержана на акции протеста

News.ru вчера в 23:23
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
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Транспорт

В Саратове изменили правила оплаты проезда в трамваях и троллейбусах

В Саратове с 1 июня изменились правила оплаты проезда в электротранспорте.
Регион 64 00:28
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

РИА Новости вчера в 20:08
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Общество

В Татарстане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба Татарстана на 1 июня, за сутки в регионе выявлено 50 новых случая заражения вирусом COVID-19.
Новый Век 03:50
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Происшествия

В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции

REGNUM 30 мая в 13:53
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Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей

Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается.
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Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

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