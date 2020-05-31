Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
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Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Общество
Мишустин: Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлен до 30 июня
"Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня", - объявил премьер.
РЕН ТВ 03:46
Здоровье
От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек
За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Мурашко рассказал о показателе детской смертности в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в России на данный момент является одним из самых низких за всю историю.
Газета.Ru 05:26
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
Штраф за брошенные автомобили появится в РФ
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Биатлон
Владимир Королькевич: «Я не ставил цели любой ценой прийти в сборную России. Но Польховский умеет убеждать»
Примерно в конце марта поступило предложение от Валерия Польховского, которого утвердили главным и дали полномочия подбирать людей.
Sports.ru 04:30
Происшествия
На границе Киргизии и Узбекистана пострадали 15 человек
По предварительным данным, в результате инцидента в Центр общеврачебной практики города Айдаркен поступило 15 пострадавших.
News.ru вчера в 14:51
Политика
В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.
РИА Новости 05:32
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
Авто
Nissan презентовал электрокроссовер Ariya
Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Политика
Кремль заявил о вопросах по поводу идеи Трампа пригласить Россию на G7
Пресс-секретарь президента уточнил, что «здесь больше вопросов» по поводу того, в каком качестве пригласят Россию, повестки встречи, состава участников.
РБК 05:35
Общество
Мишустин сообщил о количестве заявок на разовые выплаты для детей
Количество заявок на разовые выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч превысило 12,5 млн, заявил в ходе рабочего совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.
Народные новости 04:21
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
Политика
Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
Life.ru вчера в 03:32
Футбол
Агент Коутиньо: «У Филиппе есть желание вернуться в АПЛ, но и с „Баварией“ были разговоры о следующем сезоне»
Агент Киа Джурабчиан подтвердил желание своего клиента Филиппе Коутиньо вернуться в чемпионат Англии.
Sports.ru 04:11
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Наука
Ученые России разработают методологию работы оператора в виртуальной реальности
Ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации (СПИИРАН) предложат методы эффективного использования пространства виртуальной реальности.
ТАСС Наука вчера в 10:47