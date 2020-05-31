Энергетика
ПрофильАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турцию
В марте 2020 года Азербайджан обошел Россию по объемам газовых поставок в Турцию. Об этом говорится в отчете энергетического регулятора Турции EPDK, передает РИА Новости. В документе сопоставляются объемы импорта газа в Турцию из разных стран в марте 2019 и 2020 года.
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«Газопровод „Турецкий поток“ столкнётся с серьёзными вызовами в будущем»
Московский Комсомолец Турция06:02
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Способное достроить «Северный поток-2» судно поменяло владельца
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Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
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