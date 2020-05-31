Энергетика

ПрофильПрофильАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турцию

В марте 2020 года Азербайджан обошел Россию по объемам газовых поставок в Турцию. Об этом говорится в отчете энергетического регулятора Турции EPDK, передает РИА Новости. В документе сопоставляются объемы импорта газа в Турцию из разных стран в марте 2019 и 2020 года.
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