Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
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Потребление природного газа в Турции в начале 2020 года выросло на 2,9%
ИА Красная Веснавчера в 16:41
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Политика
В Германии не дождались помощи от России в деле об убийстве Хангошвили
Немецкие следователи ждут от России содействия по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 05:47
Политика
Кремль назвал парад Победы в Донецке «понятным и объяснимым»
Москва, 2 июня 2020, 12:38 — REGNUM В Кремле не исключают, что проведение парада Победы в столице ДНР — Донецке — 24 июня может быть приурочено к аналогичному мероприятию в Москве.
REGNUM 05:38
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 31 мая в 05:10
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Космос
Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце
Интермонитор.ру 01:22
Экономика
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:47
Здоровье
Три новых правила появились в измерении температуры
О правилах измерения температуры рассказал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун, пишет Qianjiang Evening News.
Live24 03:17
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
В Приангарье осудили директора филиала ПАО за взятку Стройнадзору
Директора филиала дочернего предприятия крупного акционерного общества в сфере электроэнергетики приговорили к 5 годам лишения свободы условно за «благодарность» в 995 тысяч рублей руководителю Стройнадзора Иркутской области.
Weacom.ru 05:12
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Футбол
Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения с клубом по схеме "2+1".
Газета.Ru вчера в 04:28
Авто
В России могут ввести штрафы за брошенные автомобили
За брошенный во дворе автомобиль предлагается ввести штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Shraibikus News вчера в 04:16
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Известия вчера в 17:21
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Политика
Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут
В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.
Газета.Ru 31 мая в 11:48
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Шойгу назвал дату открытия главного храма Вооруженных сил
Торжественная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости 05:46
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Происшествия
Начальник отдела продаж курорта «Увильды» покончила с собой
В селе Кузнецком Аргаяшского района покончила с собой 52-летняя начальница отдела продаж курорта «Увильды».
74.ru 04:02
Политика
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами
Российская газета 02:41
Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08