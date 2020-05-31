Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Политика Соловьев высказался о шутке Илона Маска про батут Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмосу" не следует торопиться с ответом на шутку основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте. 5

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Происшествия СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube. 66

Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия. 46

Общество Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. 1

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 145

Шоу-бизнес Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается. 11

Политика Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. 84

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 100

Политика В Коми сменились главы Минстроя и Минпрома Согласно распоряжению врио главы Коми Владимира Уйбы, назначен новый исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства.

Шоу-бизнес Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов РИА Новости / Александр Натрускин Российские олигархи все чаще пытаются сделать своих любовников звездами шоу-бизнеса.

Политика Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию. 197

Здоровье Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19 В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». 2K

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Общество Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19 Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.

Фигурное катание Загитова присоединится к сборной России на сборе в Новогорске Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня на сборах в подмосковном Новогорске.