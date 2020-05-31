Энергетика
КоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
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«Газопровод „Турецкий поток“ столкнётся с серьёзными вызовами в будущем»
Московский Комсомолец Турция06:02
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Общество
От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек
За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Соловьев высказался о шутке Илона Маска про батут
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "Роскосмосу" не следует торопиться с ответом на шутку основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM 30 мая в 08:52
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Общество
Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет
В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Rambler News Service 04:43
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей
Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается.
Дни24 02:00
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Политика
Кремль отреагировал на идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Кремлю пока неизвестны детали намерения американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:22
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
В Коми сменились главы Минстроя и Минпрома
Согласно распоряжению врио главы Коми Владимира Уйбы, назначен новый исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства.
RuNews24.ru 06:46
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РИА Новости / Александр Натрускин Российские олигархи все чаще пытаются сделать своих любовников звездами шоу-бизнеса.
РЕН ТВ вчера в 20:23
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах
Коммерсантъ 05:14
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции
По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика
Польша «идет на грабли» при создании маршрута в обход России
Поляки стремятся ликвидировать «зависимость» от РФ, и поэтому хотят проложить свой собственный выход в Балтику.
ФАН 06:23
Здоровье
Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19
В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.
РБК 06:10
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Общество
Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.
РИА Новости 06:24
Фигурное катание
Загитова присоединится к сборной России на сборе в Новогорске
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня на сборах в подмосковном Новогорске.
МК-Спорт 05:59
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01