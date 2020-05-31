Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.
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«Газопровод „Турецкий поток“ столкнётся с серьёзными вызовами в будущем»

Московский Комсомолец Турция06:02

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Коммерсантъвчера в 20:43

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Lenta.ruвчера в 15:50

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

РИА Новостивчера в 18:04

Россия опустилась с первого на пятое место среди поставщиков газа в Турцию

Газета.Ruвчера в 17:00

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Вести.Ruвчера в 19:08

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

РБКвчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

WomanHit.ru 07:04
Здоровье

В Новоусманской больнице под Воронежем коронавирус нашли у 10 медиков

Воронеж, 1 июня 2020, 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.
REGNUM 06:27
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Хоккей

Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт 02:00
Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Гаджеты

Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280

Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.
3DNews 05:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Политика

В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
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Общество

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Махачкалу восемь россиян

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Дагестан восемь россиян, их всех направят в обсерватор на 14-дневный карантин, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.
ПРАЙМ вчера в 15:28
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета вчера в 10:00
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Происшествия

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Российская газета 06:45
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Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
1K
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
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Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Футбол

Берхамов покинул тульский «Арсенал»

«Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек.
Sports.ru 04:51
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Политика

В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве

Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.
Znak.com 03:43
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
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Общество

Россиянам не придется носить маски на пляже

Ранее Роспотребнадзор выпустил смягченную версию рекомендаций для санаториев, как им работать в условиях пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:20
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Происшествия

Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов

В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Экономика

Российский миллиардер заявил, что мир после пандемии поделится на красную и зеленую зоны

После пандемии коронавируса мир поделится на две зоны — зеленую и красную.
БИЗНЕС Online 06:51
Здоровье

В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов

В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
3
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
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Авто

Штраф за брошенные машины введут в России

Владельцев брошенных разукомплектованных машин начнут штрафовать в России. Об этом сообщается на портале проектов правовых актов.
iReactor вчера в 08:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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