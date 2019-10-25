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РИА НовостиРИА НовостиРоссия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На счету российских клубов в рамках нынешней еврокубковой недели одна победа и три поражения.
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Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпионатвчера в 03:00

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ru24 октября в 18:13

Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ruвчера в 04:11

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВ24 октября в 02:00

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт23 октября в 16:58
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RT на русском вчера в 21:47
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
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Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net вчера в 04:55
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По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

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Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
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Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

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Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
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По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
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Какие признаки свидетельствуют об алкогольной зависимости, рассказал психиатр-нарколог.
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