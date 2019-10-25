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РИА НовостиРИА НовостиРоссия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На счету российских клубов в рамках нынешней еврокубковой недели одна победа и три поражения.
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

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Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ruвчера в 18:13

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Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
Sport24.ru 14:04
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В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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Газета.Ru 11:59
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Согласно прогнозам, в следующем году уровень инфляции предполагается около 3-4%.
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Общество

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В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

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Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

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В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи

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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
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В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

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В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
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