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РИА НовостиРИА НовостиРоссия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На счету российских клубов в рамках нынешней еврокубковой недели одна победа и три поражения.
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«Зенит» проиграл «Лейпцигу», Тедеско получил штраф, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и другие ночные новости

Матч ТВвчера в 02:00

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

Sport.ruвчера в 18:13

Рейтинг УЕФА: Португалия оторвалась от России. В этом сезоне ее не догнать

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Португалия обошла Россию. Помог самый курьезный гол тура ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 05:20

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС Спорт23 октября в 16:58
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Экономика

Жириновский предложил создать магазины с просрочкой

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
РИА Новости 20:06
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США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
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Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 08:28
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Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
RT на русском 05:52
Путешествия

Стартовали продажи дешёвых путёвок в Турцию

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Вести Подмосковья 09:26
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия

Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru вчера в 15:30
Политика

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Газета.Ru 14:20
Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 06:43
Происшествия

В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
РБК 19:56
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Авто

В Токио представлен компактный хэтчбек Honda Fit

Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения.
REGNUM вчера в 01:15
Футбол

Семак: «В новом лимите на легионеров есть логика»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что может понять логику предстоящих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.
Sport24.ru 12:39
Общество

На Украине ввели в обращение купюру в 1 тыс. гривен

РБК 06:28
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Культура

Кинокритик порекомендовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре

Москва 24 13:45
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России

Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru 14:11
Армия и оружие

Турция оставит за собой право бороться с террористами на севере Сирии

«Турция оставляет за собой право на самооборону от террористических элементов, которые могли остаться в зоне операции "Источник мира"», - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
ТК Звезда вчера в 20:14
Экономика

Саммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет

Среди инвесторов значатся Минфин и отдельные компании-гиганты. За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже.
Piter.tv вчера в 15:06
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
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Общество

Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 11:43
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 11:06
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
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