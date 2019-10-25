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РИА НовостиРИА НовостиРоссия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На счету российских клубов в рамках нынешней еврокубковой недели одна победа и три поражения.
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru04:11

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Таблица коэффициентов УЕФА. Россия уступает по показателям Португалии

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