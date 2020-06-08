Наука

Журналистская правдаЖурналистская правдаРоссия уточнила глубину Марианской впадины

Как пояснил Денисов, результаты недавнего погружения российского глубоководного аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины дали специалистам новую пищу для размышлений.
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Заместитель главы ФПИ об аппарате «Витязь»: для нас нет ограничений по глубине

ТАСС02:00

Российский аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины

ТК Звезда04:45

Глубоководный аппарат «Витязь» спустится на 10 тысяч метров

Вести.Ru04:32

Аппарат «Витязь» измерил глубину Марианской впадины и получил новые данные

Телеканал 360°03:56

На аппарат «Витязь» можно устанавливать оборудование, исходя из потребностей заказчика

ТАСС Наука 02:12

Зафиксировано глобальное уменьшение Марианской впадины

Московский Комсомолец05:51

Игорь Денисов рассказал о расхождении в цифрах глубины Марианской впадины

Дни2407:00
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Политика

Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400

Газета.Ru 06:06
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
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Происшествия

Медведь задрал геодезиста на Сахалине

Прибывшие на место сотрудники полиции в 400-450 м от автодороги нашли пропавшего геодезиста мертвым с рваными ранами, рядом с погибшим обнаружены медвежьи следы.
Интерфакс - Россия 07:48
Авто

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
РБК 06:54
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Армия и оружие

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о перенесенной травме мозга

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев почти 20 лет назад получил травму головы, из-за которой ему пришлось перенести трепанацию черепа.
Rambler News Service 07:42
Экономика

ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых

"Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования", - отмечает налоговая служба.
РИА Новости 04:35
19
Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Автоновости дня вчера в 04:07
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Общество

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии.
Вести.Ru 07:02
10
Общество

Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания

На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
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Музыка

Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен

Piter.tv 07:50
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Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Культура

В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

RuNews24.ru 02:42
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Здоровье

Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
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Наука

Диета белых акул стала сюрпризом для биологов

Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул.
Популярная механика вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
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Кино

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект

Недавно российская актриса Инна Королева, сыгравшая в сериале "Сваты" Машу Ковалеву, дочку Ивана и Валентины Будько, объявила зрителям о своем уходе из проекта.
Piter.tv 06:55
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Общество

Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России.
Москва 24 07:58
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