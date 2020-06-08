Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. В ходе первого погружения 8 мая он установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

с чего всё началось

Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно.

Как пояснил Денисов, результаты недавнего погружения российского глубоководного аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины дали специалистам новую пищу для размышлений.

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