Наука
Журналистская правдаРоссия уточнила глубину Марианской впадины
Как пояснил Денисов, результаты недавнего погружения российского глубоководного аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины дали специалистам новую пищу для размышлений.
Читать в источнике
Оценить78
Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно.
— Игорь Денисов, российский футболистТелеканал 360° 03:56
с чего всё началось
Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. В ходе первого погружения 8 мая он установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.ТАСС Наука 02:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
Российская газета 06:31
Общество
Мишустин сообщил, когда можно подать заявления в вузы
Как напомнил Мишустин, в этом году все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы.
News.ru 06:43
Игры
На корпусе Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 нашли тайное послание
На корпусе Xbox One X Cyberpunk 2077 было найдено тайное послание.
Дни24 06:11
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Культура
Открылся первый виртуальный рынок российского контента
Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира.
Кинобизнес сегодня 03:32
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
Происшествия
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком
Как выяснилось во время следствия и суда, в июне 2019 года трое оперуполномоченных отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ивановский" решили "выбить" из задержанного признательные показания по уголовному делу, чтобы улучшить показатели раскрываемости тяжких преступлений.
Российская газета 08:32
Общество
Минздрав меняет правила освидетельствования для водителей
Минздрав меняет правила освидетельствования для водителей Минздрав отказался от идеи проверять водителей на хронический алкоголизм, выявляя в крови специальный СDT маркер.
Коммерсантъ 05 июня в 16:45
Религия
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
"Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине", - сообщает агентство.
РИА Новости 08:06
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело 06 июня в 11:51
Шоу-бизнес
Родион Газманов: «Переживал из-за развода родителей»
Парень признается, что отец всегда был для него кумиром, поэтому расставание родителей он пережил очень тяжело.
StarHit.ru 08:00
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
РБК 08:20
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер.
Москва 24 06 июня в 12:38
Общество
BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников
Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 08:57
Футбол
Зинченко назвал бредом слухи о получении российского гражданства
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опроверг информацию, что он хотел получить российский паспорт.
Матч ТВ 08:35
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Авто
Toyota запустила продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня 01:30
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15