Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Происшествия Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции. 19

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 60

Армия и оружие Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.

Здоровье Санврачи отменили карантин для приехавших из Москвы и Питера в Томск Главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывших в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора. 4

Общество В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. 61

Здоровье Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 42

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 517

Общество В России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ. 1,3K

Политика Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России. 4

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 2,1K

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 810

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Политика В Крыму пограничники задержали украинского военного Пограничники в Крыму задержали украинского военного за нарушение госграницы России, он был пьян, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.