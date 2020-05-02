Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

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Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года.

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