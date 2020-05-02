Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссия увеличила добычу и экспорт нефти

Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года.
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с чего всё началось

Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
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Комментарии

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В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

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Солдаты настоящих армий проведут учения в виртуальном пространстве

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