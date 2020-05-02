Энергетика
Национальная служба новостейРоссия увеличила добычу и экспорт нефти
Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Сотрудники полиции будут контролировать ношение масок в Подмосковье
Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.
ТАСС 07:01
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
В Москве умер раввин Зиновий Коган
Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Хоккей
Скабелка стал главным тренером «Локомотива»
Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице
Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59