Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

с чего всё началось

Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года.

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1K

Политика Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба. 193

Общество Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. 724

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 852

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 653

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 312

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,1K

Общество Сотрудники полиции будут контролировать ношение масок в Подмосковье Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 24

Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 30

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 83

Общество В Москве умер раввин Зиновий Коган Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган. 2

Хоккей Скабелка стал главным тренером «Локомотива» Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 468

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу. 347