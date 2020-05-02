Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссия увеличила добычу и экспорт нефти

Уточняется также, что поставки российской нефти за рубеж за январь-апрель увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, это меньше на 14,3% по отношению к тому же месяцу прошлого года.
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с чего всё началось

Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2020 года уменьшился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 240,55 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс01:55

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«НОВАТЭК» заявил о снижении добычи нефти и конденсата на 4,4%

Правда УрФО06:43

Россия увеличила экспорт нефти в первом квартале 2020 года

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В РФ добыча газа за первый квартал уменьшилась на 8%

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Экспорт российской нефти в другие страны увеличился

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Добыча газа в России уменьшилась на 8% за четыре месяца 2020 года

Интерфакс01:55
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Комментарии

Общество

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
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Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Общество

Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
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Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Сотрудники полиции будут контролировать ношение масок в Подмосковье

Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
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Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
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Общество

В Москве умер раввин Зиновий Коган

Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
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Общество

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
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Скабелка стал главным тренером «Локомотива»

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Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
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Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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