Экономика
Российская газетаРоссия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России. Как пишет RT, больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
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с чего всё началось
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.RT на русскомвчера в 22:00
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