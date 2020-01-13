Экономика

ИзвестияИзвестияРоссия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году

Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.
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Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

ТАСС04:08

Аналитики при правительстве оценили экспорт коньяка из России в $1,4 млн

РБК01:30

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

RT на русскомвчера в 22:00

Россия стала продавать за рубеж больше коньяка и водки

URA.Ruвчера в 23:36

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году

Известиявчера в 22:47

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Газета.Ruвчера в 22:38

Россия увеличила экспорт коньяка, джина и виски в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:37
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Политика

Депутат Рады назвал Бандеру террористом

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
RT на русском 05:05
Политика

Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство страны с целью освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств.
Газета.Ru 05:58
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Вести.Ru 06:11
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Происшествия

Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело

Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
REGNUM 06:17
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Общество

В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 05:55
Шоу-бизнес

Мария Миронова показала младшего сына

Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
StarHit.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился.
Вести.Ru 05:27
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
Экономика

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Газета.Ru 05:20
Политика

Президент Абхазии ушел в отставку

Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии, заявил вице-президент республики Аслан Барциц.
РИА Новости вчера в 12:28
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Политика

В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии

На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
ПолитРоссия вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки

Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
РИА Новости 05:49
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Экономика

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Экономика

В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
Газета.Ru 06:57
Экономика

В России подорожает черный хлеб

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов выросли на 3,1 процента и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года увеличились на 5,8 процента с начала года.
Lenta.ru вчера в 03:03
Биатлон

Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Происшествия

СБУ возбудила дело о крушении самолёта в Иране сразу по трём статьям

REGNUM 05:34
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Nissan может выйти из альянса с Renault

Российская газета 04:20
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
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