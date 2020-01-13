Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.

с чего всё началось

Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.

Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

Гаджеты OnePlus подтвердила 120 Гц в новом смартфоне Ранее Пит Лау подтвердил, что все будущие смартфоны компании теперь будут оснащаться дисплеем с частотой обновления 90 Гц или выше.

Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Политика Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Футбол Хави отказался возглавить «Барселону» Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.

Авто В 2019 году АвтоВАЗ увеличил продажи Lada на 1% АвтоВАЗ в 2019 году реализовал в России 362 356 автомобилей LADA (+1%) и увеличил свою долю рынка до рекордных за последние восемь лет 20,6%. Такие данные приведены в презентации компании, посвященной итогам коммерческой деятельности за прошлый год.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».