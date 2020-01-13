Экономика

ТАССТАССРоссия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
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с чего всё началось

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

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Газета.Ruвчера в 22:38

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На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
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Министерство иностранных дел России подтвердило, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж встретятся в Москве 13 января.
Lenta.ru 02:22
Экономика

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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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Театры Бабкиной и Кадышевой опровергли сообщения о драке певиц

Театры "Русская песня" и "Золотое кольцо" опровергли информацию о драке певиц Надыжды Бабкиной и Надежды Кадышевой.
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Армия и оружие

Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

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Игровые мониторы Cooler Master GM27-CF и GM34-CW имеют вогнутую форму

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Представлен длинный список претендентов на премию KinoNews 2020

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США заставляют Китай отказаться от иранской нефти

Мнучин подчеркнул, что ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, занимающихся транспортировкой нефти из Ирана, ослабив экономику этой страны.
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Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
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