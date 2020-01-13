Экономика

ТАССТАССРоссия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Аналитики при правительстве оценили экспорт коньяка из России в $1,4 млн

РБК01:30

Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Газета.Ruвчера в 22:38

Россия стала продавать за рубеж больше коньяка и водки

URA.Ruвчера в 23:36

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году

Известиявчера в 22:47

Россия увеличила экспорт алкогольных напитков

ТК Звездавчера в 22:42

Россия увеличила экспорт коньяка, джина и виски в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 23:37

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

RT на русскомвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Интерфакс вчера в 20:32
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета 02:58
Общество

Меган Маркл хочет жить в США только после отставки Трампа

РЕН ТВ 03:53
Политика

Депутат Рады назвал Бандеру террористом

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
RT на русском 05:05
Происшествия

К поиску пропавших в Ростове-на-Дону детей привлекут добровольцев

К поиску пропавших во время прогулки в ростовской роще детей привлекут добровольцев.
REGNUM вчера в 17:54
Гаджеты

Вышла новая версия Huawei P30 Lite с сервисами Google

Huawei P30 Lite New Edition работает на базе Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.1 и сервисами Google.
The GEEK 04:52
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН 03:16
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Политика

Саакашвили рассказал о своей роковой ошибке относительно Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея.
Газета.Ru 05:27
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM вчера в 03:49
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Авто

Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам

Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
Профиль 04:24
Общество

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае

Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.
Толк вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Экономика

В крупнейшей страховой компании Петербурга сменился руководитель

В петербургском филиале «Росгосстраха» сменился директор.
РБК Санкт-Петербург 04:58
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Экономика

Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.
RT на русском 03:45
Космос

Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей

Свыше восьми миллиардов рублей выделит Роскосмос на производство корабля "Орел" в 2021 году.
Газета.Ru 02:24
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
REGNUM 03:29
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Газета.Ru 01:55
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Ранее «Мойка78» писала, что телеведущий Дмитрий Нагиев выразил слова поддержки певице Пелагее, которая сейчас переживает развод с хоккеистом Иваном Телегиным.
Мойка78 вчера в 22:18
Общество

Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну

Экспресс газета 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное