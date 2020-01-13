Экономика
ТАССРоссия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз
Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
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с чего всё началось
Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.RT на русскомвчера в 22:00
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