Экономика
Газета.RuРоссия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков
Экспорт ряда алкогольных российских напитков увеличился за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.
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с чего всё началось
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.RT на русскомвчера в 22:00
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