За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

с чего всё началось

Экспорт ряда алкогольных российских напитков увеличился за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.

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