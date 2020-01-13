Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Экспорт ряда алкогольных российских напитков увеличился за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.
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Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
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