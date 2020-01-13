Экономика
ИзвестияРоссия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.
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с чего всё началось
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT. Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.RT на русскомвчера в 22:00
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