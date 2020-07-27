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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
Подробнее о событии
News.ru

Нетривиальная ситуация: российский сахар приобретает мировую популярность

News.ru09:56
Lenta.ru

Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж

Lenta.ru05:42
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъ01:48
Газета.Ru

Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Газета.Ru03:33
REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUM01:39
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБК00:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Интерфакс11:12
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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Финляндия продлила ограничение на въезд для россиян до конца августа

Власти Финляндской Республики решили сохранить ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе из Российской Федерации, до 25 августа, сообщили 27 июля в генеральном консульстве Суоми в Санкт-Петербурге.
Евразия Daily06:50
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Глава МИД ФРГ: Германия выступила против возвращения России в G7

Глава дипломатического ведомства ФРГ Хайко Маас рассказал, что Берлин выступил против возвращения к формату G8 с участием Российской Федерации, когда с соответствующим предложением выступил американский лидер Дональд Трамп.
Наша версия04:37
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Аппарат обнаружил в атмосфере Марса возможные следы метана

Благодаря высокой чувствительности спектрометра MIR — составной части АЦС — выяснилось, что углекислота и озон проявляются именно в том диапазоне инфракрасного спектра, где ожидается обнаружение сигнала от молекул метана.
РИА Новости09:13

ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство

ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство Постэпидемическое развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) в мире создаст в ближайшие годы новые риски для России, не слишком активно встраивавшейся в них с 2000 года, но откроет новые возможности для развития, предполагают в докладе о будущем ГЦДС исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ).
Коммерсантъ18:09
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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