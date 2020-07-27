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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
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REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUM01:39
Говорит Москва

Экспорт сахара из России вырос больше чем в 4 раза

Говорит Москва03:50
Газета.Ru

Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Газета.Ru03:33
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъ01:48
Lenta.ru

Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж

Lenta.ru05:42
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБК00:00
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
РБК09:13
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Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

К хабаровчанам присоединился музыкант Сергей Шнуров, который приехал в город для съемок документального фильма о несанкционированных акциях в поддержку экс-губернатора Фургала.
Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске
Интерфакс - Россия06:42
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Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор принял предложение защитника сборной Испании Серхио Рамоса посетить тренировку мадридского "Реала".
Газета.Ruвчера в 11:47
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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
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СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru08:25
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