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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж

Lenta.ru05:42
Говорит Москва

Экспорт сахара из России вырос больше чем в 4 раза

Говорит Москва03:50
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъ01:48
REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUM01:39
Газета.Ru

Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Газета.Ru03:33
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБК00:00
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
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«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия09:40

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
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Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины объявило о том, что самопровозглашенные ДНР И ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики) нарушили бессрочное перемирие на Донбассе в первый же день.
Вечерний курьер07:11
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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