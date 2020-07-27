Экономика
КоммерсантъРоссия увеличила экспорт сахара в четыре раза
Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
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с чего всё началось
Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").РБК00:00
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Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
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Известия вчера в 16:27
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Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак»
По информации РБК, Денис хотел бы вернуться в "Спартак". У Глушакова сохранились хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Вести.Ru 02:47
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
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Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
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Опубликованы «живые» фотографии Samsung Galaxy Note20 Ultra
В Сети появились «живые» изображения самой дорогой модели в серии Samsung Galaxy Note20 – Samsung Galaxy Note20 Ultra.
UfaTime.ru 02:31
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
Происшествия
В Алтайском крае почти две тысячи человек лечатся от COVID-19
Алтайский край выявил за сутки 134 инфицированных коронавирусом, лечение продолжают около 2 тысяч заражённых COVID-19, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном
Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.
Известия 03:33
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ вчера в 18:23
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com 02:15
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Общество
В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:04
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 02:29
Культура
Артисты Большого театра впервые выступят в Херсонесе
Артисты оперы, балета и оркестр Государственного академического Большого театра России примут участие в Международном фестивале оперы и балета «Херсонес», который пройдет в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 29 июля по 2 августа.
КИА 03:20
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
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Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120.
ТАСС 04:01
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51