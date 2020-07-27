Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
Подробнее о событии
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБК00:00
Говорит Москва

Экспорт сахара из России вырос больше чем в 4 раза

Говорит Москва03:50
Газета.Ru

Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Газета.Ru03:33
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъ01:48
REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUM01:39
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36
Lenta.ru

Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж

Lenta.ru05:42
Реклама
Реклама
Реклама

ФНС обнародовала список 10 крупнейших налогоплательщиков Омской области

Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за 6 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет Российской Федерации 23,3 млрд рублей, или 70,2% от общей доли поступлений от Омской области.
Вечерний Омск. Неделя00:45
Реклама
Реклама

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости04:52
145
Реклама

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости05:08
Реклама

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru04:44
1
Реклама
Реклама
Реклама