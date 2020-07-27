Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
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Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж
Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
РБК00:00
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