Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
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с чего всё началось

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").
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Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвы00:36

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РБК00:00
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Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
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Избитый боевик «Азова»* скончался в реанимации Запорожья

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ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит не стал отвечать на вопрос о будущем хавбека команды Джека Грилиша после того, как команда спаслась от вылета из АПЛ.
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