Экономика
КоммерсантъРоссия увеличила экспорт сахара в четыре раза
Ранее Россия не входила в первую десятку экспортеров. В этом сезоне экспорт сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн т), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
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с чего всё началось
Почему вырос экспорт Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой "Услад").РБК00:00
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Транспорт
Метро Екатеринбурга признано одним из худших в России
Лучшим было признано метро Москвы, а второе место досталось Казани. На третьем расположилась Самара.
Екатеринбург в интернете 04:44
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Происшествия
В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 01:30
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 03:48
Авто
В сети появились изображения купеобразной версии Volkswagen Tiguan X
Изучая опубликованные рендеры можно заметить, что передняя часть Tiguan X полностью повторяет обычный Tiguan, но начиная с передних стоек модель получит оригинальные элементы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:46
Футбол
Основной состав «Зенита» ушел в отпуск и возобновит тренировки 31 июля
Основной состав "Зенита" в воскресенье ушел в отпуск, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 12:16
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Избитый боевик «Азова»* скончался в реанимации Запорожья
Напомним, 21 июля сообщалось, что Нацгвардия не стала помогать избитому в Запорожье боевику «Азова»*.
ИА Новороссия 04:41
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Происшествия
В Калужской области в ДТП попал полицейский «УАЗ»
Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщает, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием полицейского автомобиля и по данному факту проводится проверка.
Pressa40 03:48
Происшествия
Под Волгоградом на пляже ранили отдыхающего мужчину
Волгоград, 27 июля 2020, 12:13 — REGNUM 40-летний мужчина получил ножевое ранение на пляже в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
REGNUM 05:13
Происшествия
Здание XIX века загорелось в центре Казани
Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, объект неэксплуатируемый, площадь горящей кровли здания - 200 кв. метров.
Вечерняя Казань 04:58
Космос
Объявлена дата полёта ровера Perseverance на Марс
Полёт продлится около семи месяцев, после чего, как сообщается, ровер достигнет пункта назначения, спустится на поверхность Марса и приступит к работе.
Машины и Механизмы 03:05
Общество
В России выделят 5 млрд рублей на жилье для молодых семей
АБН вчера в 09:49
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
Рынки и ярмарки возобновят работу в Ивановской области
С 29 июля в Ивановской области открываются рынки и ярмарка.
Кстати.News 05:01
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета вчера в 06:47
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 02:35
Футбол
Тренер «Астон Виллы» о будущем Грилиша: «Сейчас я напьюсь с ним. Если его захотят купить, то он будет стоить ужасно много»
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит не стал отвечать на вопрос о будущем хавбека команды Джека Грилиша после того, как команда спаслась от вылета из АПЛ.
Sports.ru 04:42
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 25 июля в 05:22
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок
Nord, смартфон недорогого сегмента, установил рекорд еще до выхода в продажу.
OAnews вчера в 01:54
Экономика
Эксперты рассказали о росте интереса к биткоину
Интерес к самой популярной криптовалюте — биткоину — продолжает расти, инвесторы верят в его перспективы, и рекорд цены ещё впереди, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ПРАЙМ 05:17